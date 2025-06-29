В Подмосковье таксист сбил насмерть восьмилетнего мальчика
В Одинцово таксист сбил насмерть восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
По данным ведомства, трагедия произошла во дворе многоквартирного дома по улице Триумфальная. 41-летний мужчина на иномарке совершил наезд на ребенка, спасти которого не смогли — он скончался в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В рамках расследования устанавливаются причины и условия происшествия.
На данный момент известно, что водитель автомобиля не имел признаков алкогольного или наркотического опьянения. Причиной ДТП могло послужить нарушение скоростного режима.
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