В Ивановской области двух женщин приговорили к колонии за убийство военного

29 июня 2025, 05:06

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил двух женщин к 18 и 24 годам колонии за убийство военного в Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.







«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Савоста Марии Александровне, гражданке Украины, 18 лет в колонии общего режима. Поповой Елене Алексеевне, уроженке города Серпухов, 24 года в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.