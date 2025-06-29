В Ивановской области двух женщин приговорили к колонии за убийство военного
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил двух женщин к 18 и 24 годам колонии за убийство военного в Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Савоста Марии Александровне, гражданке Украины, 18 лет в колонии общего режима. Поповой Елене Алексеевне, уроженке города Серпухов, 24 года в колонии общего режима, а также 1 год ограничения свободы со штрафом 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, убитый 29-летний капитан Константин Нагайко являлся командиром батареи дивизиона ракетной бригады. Как оказалось, украинка Савоста отправила ему посылку с косметическим набором и другими предметами в качестве новогоднего подарка. Он был передан Поповой, которая оставила посылку на столе у Нагайко. Когда мужчина открыл ее, произошел взрыв.
Сейчас девушки находятся в международном розыске.