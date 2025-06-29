При утечке неизвестного газа в ТЦ Владивостока пострадали 8 человек

29 июня 2025, 08:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

В торговом центре «Реми сити» на улице Борисенко во Владивостоке произошла утечка газа. Восемь человек с признаками отравления были доставлены в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.