При утечке неизвестного газа в ТЦ Владивостока пострадали 8 человек
В торговом центре «Реми сити» на улице Борисенко во Владивостоке произошла утечка газа. Восемь человек с признаками отравления были доставлены в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам очевидцев, в результате инцидента пострадали как посетители, так и сотрудники. Надышавшись неизвестным газом, некоторые из них потеряли сознание. На месте работают спасатели и медики, проводится эвакуация.
Причины и масштабы происшествия устанавливаются. Официального подтверждения версии об утечке пока нет. В здании идет проверка.
Перед этим сообщалось, что на Спортивной набережной Владивостока при обрушении детского аттракциона пострадал ребенок.
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