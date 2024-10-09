Пилот компании Turkish Airlines умер во время полёта из Сиэтла в Стамбул

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Капитан-пилот авиакомпании Turkish Airlines Ильчехин Пехливан скончался на борту самолёта прямо во время полёта. Борт Airbus 350 выполнял рейс по маршруту Сиэтл - Стамбул.
Об этом в социальной сети Х сообщил представитель компании Яхъя Устюн. По его словам, лётчик потерял сознание во время полёта. Его коллеги и стюардессы пытались оказать ему помощь и привести в чувство. Когда это не удалось, экипаж принял решение запросить экстренную посадку в Нью-Йорке, рассказав представителям наземных служб о случившемся.
После приземления на борт сразу же поднялись лётчики, но командир воздушного судна был уже мёртв. Выяснилось, что он скончался ещё в воздухе. Пилоту было 59 лет. Представитель компании уточнил, что Пехливан проходил обязательный периодический медицинский осмотр, в ходе которого не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые могли бы помешать ему выполнять свои обязанности.
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Александр Бойцов