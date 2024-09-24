Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае — МЧС

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Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в Алтайском крае, информирует МЧС. Как уточнили в ведомстве, пилот самолета не пострадал.
Как сообщалось ранее, в Приамурье потерпел крушение самолет Robinson R66, на борту которого находились люди. В частности, речь идет о командире воздушного судна и двух пассажирах. По предварительной информации, Robinson R66 разбился в районе населенного пункта Золотая Гора в тайге.
Известно, что аварийный сигнал сработал в девять вечера по местному времени, 16 сентября, в 35 километрах от упомянутого места. Техника была имуществом компании «Хэргу», которая добывала рассыпной драгметалл в Приамурье.
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Никита Кротов