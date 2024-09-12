В Киеве пьяные мужчины начали стрелять при воздушной тревоге

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Пьяные местные киевляне в военной форме начали стрелять при звучании воздушной тревоги, передает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Все произошло на Софиевской Борщаговке. Уточняется, что после содеянного злоумышленники спрятались, забаррикадировавшись в квартире.
По предварительной информации, пострадавших нет. Нарушители же не открыли дверь полицейским, поэтому квартиру штурмовал спецотряд. Злоумышленников задержали.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция обнаружила на складе нарколабораторию и взяла закладчика.
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«Происшествие случилось в ЖК «Счастливый». Совершили около семи выстрелов из пистолета», — говорится в материале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Нарушители же не открыли дверь полицейским, поэтому квартиру штурмовал спецотряд. Злоумышленников задержали.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция обнаружила на складе нарколабораторию и взяла закладчика.
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Никита Кротов