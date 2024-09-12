В Киеве пьяные мужчины начали стрелять при воздушной тревоге

В Венгрии отстранили от служения католического священника Герго Бесе, известно своими консервативными взглядами и борьбой с ЛГБТ*-пропагандой, когда узнали о его участии в гей-вечеринках и съемках в порно. Об этом сообщает венгерское издание Telex.hu. Отмечается, что некоторые видео с необычным досугом священника даже публиковались на порносайтах.