Пилот пережил нервный срыв и принял кокаин перед авиакатастрофой
Пилот вертолета, ставший жертвой крупной авиакатастрофы в Австралии, пережил нервный срыв и употребил кокаин перед последним рейсом. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Трагический инцидент произошел 2 января 2023 года, судебные разбирательства продолжаются. 40-летний Эшли Дженкинсон был одним из четырех человек, которые погибли в результате столкновения туристического вертолета Sea World с другим воздушным судном над городом Голд-Кост.
Невеста Дженкинсона, Коша Ричардсон-Джонсон, рассказала следователям, что в 2022 году у пилота был период, когда он употреблял кокаин шесть-восемь раз. Также стало известно, что Дженкинсон пронес пакет с наркотиками на новогоднюю вечеринку.
Женщина видела, как он употребил содержимое в три часа ночи 1 января, за день до трагедии. По ее словам, ему как главному пилоту Sea World приходилось много работать, особенно в преддверии праздников. Ричардсон-Джонсон беспокоило состояние жениха, но она не решилась обсудить с его начальством возможность предоставить ему дополнительный выходной.
