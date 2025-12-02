Пилот пережил нервный срыв и принял кокаин перед авиакатастрофой

02 декабря 2025, 21:26

Daily Mail: Летчик принимал кокаин перед падением вертолета в Австралии

Фото: istockphoto/ViktorCap

Пилот вертолета, ставший жертвой крупной авиакатастрофы в Австралии, пережил нервный срыв и употребил кокаин перед последним рейсом. Об этом сообщает газета Daily Mail.