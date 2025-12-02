Нападение китов-убийц на яхту произошло посреди ночи
У побережья Португалии косатки атаковали яхту, что привело к её повреждению. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 1 декабря, недалеко от города Назаре. Яхта, на борту которой находилась семья из Нидерландов, направлялась из Лиссабона в Порту.
Пассажиров разбудила сильная качка, они осознали, что на их судно напала стая китов-убийц. Морские млекопитающие пробили корпус яхты, и она начала заполняться водой.
Тем не менее, голландцам удалось добраться до берега, и никто не пострадал. Власти изъяли судно для проведения проверки.
17 ноября стало известно о том, что четырехметровая акула укусила за лицо биолога, который её исследовал. Несмотря на внешнее спокойствие, учёному понадобилась помощь психиатра. Он проходит терапию, чтобы справиться с пережитым и избежать влияния инцидента на свою работу.
Читайте также: