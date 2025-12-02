Пожилой москвич принял тройную дозу виагры перед сексом и попал в больницу
Baza: в Москве пенсионер потерял сознание после тройной дозы виагры
В Москве 68-летний мужчина оказался в больнице из-за передозировки виагры. Подробности приводит телеграм-канал Baza.
Пенсионер принимал препарат по назначению врача, но однажды увеличил дозировку минимум в три раза. Во время полового акта с женой у мужчины возник приапизм и резко упало давление. Вскоре после этого он потерял сознание. Супруга вызвала скорую помощь.
Пострадавшего доставили в больницу с пульсом 120 ударов в минуту. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве спасли 73-летнего пациента с увеличенной в 20 раз предстательной железой.
Читайте также: