Достижения.рф

Пожилой москвич принял тройную дозу виагры перед сексом и попал в больницу

Baza: в Москве пенсионер потерял сознание после тройной дозы виагры
Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве 68-летний мужчина оказался в больнице из-за передозировки виагры. Подробности приводит телеграм-канал Baza.



Пенсионер принимал препарат по назначению врача, но однажды увеличил дозировку минимум в три раза. Во время полового акта с женой у мужчины возник приапизм и резко упало давление. Вскоре после этого он потерял сознание. Супруга вызвала скорую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу с пульсом 120 ударов в минуту. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве спасли 73-летнего пациента с увеличенной в 20 раз предстательной железой.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0