Пилот несколько раз терял сознание в полете со 166 пассажирами
Пилоту стало плохо во время посадки самолета с 166 пассажирами на борту, причиной назвали пищевое отравление. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел 11 августа 2018 года на рейсе из Цюриха в Ниццу, однако его подробности Швейцарский совет по безопасности на транспорте раскрыл только в марте 2026 года. Во время снижения командир воздушного судна несколько раз терял сознание. В один из таких моментов он упал на панель управления и случайно изменил курс самолета на десять градусов.
Сначала второй пилот не понял, насколько серьезная ситуация, и безуспешно пытался обратиться к капитану. Затем он восстановил курс, но вскоре командир снова потерял сознание и рухнул на приборную доску. Второму пилоту вновь удалось скорректировать полет, однако до самой посадки лайнер шел ниже нужной высоты.
Капитан пришел в себя, когда самолет находился примерно в 60 метрах от земли. Спустя около 30 секунд воздушное судно благополучно приземлилось. После посадки, пока второй пилот вызывал медиков, командира несколько раз вырвало. Позже анализ крови показал, что ухудшение его состояния вызвало пищевое отравление. В результате происшествия никто не пострадал.
