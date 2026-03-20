Ударил ножом в голову и расчленил: Подросток отправится в СИЗО по делу об убийстве в Петербурге
Несовершеннолетнего Владимира Котсалайнена арестовали на два месяца по делу об убийстве у станции Кондакопшино. Такое решение вынес Пушкинский районный суд, сообщили в судебной пресс-службе города.
По данным следствия, 16 марта возле железнодорожной станции Кондакопшино подросток нанес другому юноше не менее 11 ножевых ранений в тело и еще четыре — в голову. После этого, как утверждают следователи, он расчленил тело и попытался закопать его, чтобы скрыть следы преступления.
Ранее сообщалось, что защита 20-летнего футболиста Даниила Секача, проходящего обвиняемым по делу о смерти жительницы Москвы, намерена добиваться смягчения обвинения. Как сообщает канал Mash, адвокат рассчитывает на переквалификацию дела на статью 107 УК РФ — «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».
Следствие продолжается.
