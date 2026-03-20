Ударил ножом в голову и расчленил: Подросток отправится в СИЗО по делу об убийстве в Петербурге

20 марта 2026, 19:16

Подросток отправится в СИЗО по делу об убийстве в Кондакопшино

Несовершеннолетнего Владимира Котсалайнена арестовали на два месяца по делу об убийстве у станции Кондакопшино. Такое решение вынес Пушкинский районный суд, сообщили в судебной пресс-службе города.