Пьяный россиянин сломал зуб полицейскому ударом головой
Жителя Райчихинска осудят за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Алтайской области.
По версии следствия, все произошло в октябре 2025 года. Участковый по указанию дежурного выехал по вызову на бытовой конфликт. В квартире заявительницы он обнаружил пьяного мужчину, который скандалил и отказывался уходить. Требования покинуть помещение вызвали агрессию у нарушителя.
Он схватил сотрудника МВД за форменную одежду в области плеч и ударил головой в нижнюю часть лица. У пострадавшего диагностировали травматический перелом зуба и ушиб десны. Против 33-летнего дебошира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК: «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь ему грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Тыве задержали мужчину, который стрелял в полицейских и попытался напасть на них с ножом.
