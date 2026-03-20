Пьяный россиянин сломал зуб полицейскому ударом головой

Житель Амурской области ударил полицейского головой и сломал ему зуб
Фото: iStock/blinow61

Жителя Райчихинска осудят за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Алтайской области.



По версии следствия, все произошло в октябре 2025 года. Участковый по указанию дежурного выехал по вызову на бытовой конфликт. В квартире заявительницы он обнаружил пьяного мужчину, который скандалил и отказывался уходить. Требования покинуть помещение вызвали агрессию у нарушителя.

Он схватил сотрудника МВД за форменную одежду в области плеч и ударил головой в нижнюю часть лица. У пострадавшего диагностировали травматический перелом зуба и ушиб десны. Против 33-летнего дебошира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК: «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Тыве задержали мужчину, который стрелял в полицейских и попытался напасть на них с ножом.

Лидия Пономарева

