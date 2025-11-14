Пилот в США стал первым человеком, умершим от клещевой аллергии на мясо
Ученые подтвердили первый случай смерти человека от редкого вида аллергии на мясо, вызванной укусом клеща. Об этом сообщает медицинское издание Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.
Это случилось с 47-летним пилотом из Нью-Джерси осенью 2024 года. После ужина с гамбургером мужчина неожиданно потерял сознание и скончался дома. Только спустя несколько месяцев врачи обнаружили в его организме антитела к веществу альфа-гал. Оно содержится в мясе животных и передается людям через укусы определенных видов клещей.
Эта аллергия вызывает тяжелые симптомы, включая сильные боли в желудке, диарею и проблемы с дыханием. Специалисты предупреждают, что подобные случаи требуют особого внимания и своевременной диагностики.
