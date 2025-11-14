Достижения.рф

Пилот в США стал первым человеком, умершим от клещевой аллергии на мясо

Фото: iStock/Qwart

Ученые подтвердили первый случай смерти человека от редкого вида аллергии на мясо, вызванной укусом клеща. Об этом сообщает медицинское издание Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.



Это случилось с 47-летним пилотом из Нью-Джерси осенью 2024 года. После ужина с гамбургером мужчина неожиданно потерял сознание и скончался дома. Только спустя несколько месяцев врачи обнаружили в его организме антитела к веществу альфа-гал. Оно содержится в мясе животных и передается людям через укусы определенных видов клещей.

Эта аллергия вызывает тяжелые симптомы, включая сильные боли в желудке, диарею и проблемы с дыханием. Специалисты предупреждают, что подобные случаи требуют особого внимания и своевременной диагностики.

Дарья Осипова

