Пилот загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 прокомментировал ЧП

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Пилот загоревшегося в Анталье российского самолета Superjet 100 рассказал, что все пассажиры живы и здоровы. Его слова приводит Mash.
Капитан-стажер Андрей Прядкин сообщил, что «все хорошо, все живы и здоровы». При этом он отметил, что официальные комментарии по поводу ЧП даст авиакомпания.
Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.
Некоторые россияне уже покинули аэропорт, остальные дожидаются багажа. Им предоставлено горячее питание. Также известно, что 10 россиян при пожаре лишились своих загранпаспортов. Российское консульство оказывает всем пассажирам рейса необходимую помощь.
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Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.
Некоторые россияне уже покинули аэропорт, остальные дожидаются багажа. Им предоставлено горячее питание. Также известно, что 10 россиян при пожаре лишились своих загранпаспортов. Российское консульство оказывает всем пассажирам рейса необходимую помощь.
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Элина Позднякова