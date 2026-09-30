Пилотами FlyDubai, которые подрались на борту самолета, оказались россиянин и украинец
Пилотами FlyDubai, которые подрались во время рейса, оказались россиянин и украинец. Об этом проинформировал израильский Channel 12.
Экипаж Boeing-737 подал сигнал о попытке захвата самолёта, когда лайнер находился на высоте 4500 метров и управление осуществлял автопилот. Согласно информации, опубликованной израильскими СМИ, конфликт между пилотами перерос в драку с применением ножа прямо в кабине, в результате чего один из них потерял сознание.
Рейс FZ1073 вылетел из международного аэропорта Дубая около 6:55 утра. Примерно за час до предполагаемой посадки экипаж подал общий сигнал бедствия, после чего передал код 7500, указывающий на незаконное вмешательство и угон. Самолёт резко снизил высоту, некоторое время кружил над Иорданией и затем направился в сторону Саудовской Аравии.
Boeing-737 успешно приземлился в аэропорту, расположенном недалеко от города Табук, в Саудовской Аравии. В настоящее время проводятся расследования обстоятельств инцидента, в результате которого ВВС Израиля повысили уровень боевой готовности и подняли истребители в воздух.
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