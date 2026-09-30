Пилотами FlyDubai, которые подрались на борту самолета, оказались россиянин и украинец

30 сентября 2026, 11:00

Пилотами FlyDubai, подравшимися во время рейса, оказались россиянин и украинец

Фото: iStock/ViktorCap

Пилотами FlyDubai, которые подрались во время рейса, оказались россиянин и украинец. Об этом проинформировал израильский Channel 12.