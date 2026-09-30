Самолет Flydubai на пути в Израиль подал сигнал о захвате

30 сентября 2026, 09:54

Лайнер Flydubai из ОАЭ в Израиль передал код о возможном захвате самолёта

Фото: iStock/Diy13

Лайнер Flydubai, следовавший из ОАЭ в Израиль, передал код, указывающий на вероятный захват воздушного судна, после чего пропал с экранов радаров. Об этом сообщает израильское государственное телевидение.