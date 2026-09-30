Самолет Flydubai на пути в Израиль подал сигнал о захвате
Лайнер Flydubai, следовавший из ОАЭ в Израиль, передал код, указывающий на вероятный захват воздушного судна, после чего пропал с экранов радаров. Об этом сообщает израильское государственное телевидение.
Официальных комментариев от авиакомпании и авиационных властей пока не поступало.
После получения сигнала о возможном захвате самолёта диспетчерские службы и силовые структуры Израиля, ОАЭ и других стран по маршруту немедленно начнут проверку связи с экипажем и установление точного местоположения лайнера. Если сигнал подтвердится, к операции могут подключить военную авиацию для сопровождения борта, а аэропорты назначения и запасные аэродромы приведут в состояние повышенной готовности.
При этом код тревоги иногда может быть передан ошибочно или в результате технической неисправности, поэтому информацию будут тщательно перепроверять.
Читайте также: