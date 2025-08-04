Пилоты рухнувшего на жилой район Иркутска самолёта Су-30 задохнулись в воздухе

04 августа 2025, 11:09

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Следственный комитет России завершил расследование причин катастрофы военного истребителя Су-30, произошедшей осенью 2022 года в Иркутске. Как сообщили в ведомстве, лётчики потеряли сознание из-за гипоксии – кислородного голодания, вызванного нарушением работы бортовой системы подачи кислорода.