Пилоты рухнувшего на жилой район Иркутска самолёта Су-30 задохнулись в воздухе
Следственный комитет России завершил расследование причин катастрофы военного истребителя Су-30, произошедшей осенью 2022 года в Иркутске. Как сообщили в ведомстве, лётчики потеряли сознание из-за гипоксии – кислородного голодания, вызванного нарушением работы бортовой системы подачи кислорода.
По словам начальника Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ Александра Александрова, проведённая лётно-техническая экспертиза установила, что в кабину пилотов вместо кислорода поступал азот, в результате чего экипаж потерял работоспособность в полёте.
Истребитель Су-30 выполнял учебно-тренировочный полёт и не нёс боекомплекта. После потери управления он рухнул на жилой район в Иркутске. В результате крушения были повреждены восемь жилых домов, к счастью, никто из гражданских не погиб, но ущерб был значительным. Оба пилота погибли на месте.
Катастрофа вызвала широкий общественный резонанс, в том числе вопросы о техническом состоянии военной авиации. Следствие установило, что неисправность возникла из-за дефекта в системе подачи кислорода, а не в результате внешнего воздействия или ошибки пилотирования.
СК направил материалы дела в Минобороны и Ростехнадзор для дальнейшего анализа и принятия мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Ведомства планируют усилить контроль за техническим обслуживанием авиационной техники и систем жизнеобеспечения экипажа.
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