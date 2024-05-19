В Иране заявили, что вертолёт президента Раиси могли сбить намеренно

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Вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси могли сбить намеренно, об этом пишет российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Сбитие вертолета президента из трех машин кортежа, два из которых прибыли благополучно, ставит нас перед очень серьезным и опасным событием в области безопасности. Мы стоим перед лицом возможности «крупного покушения» или фактического убийства», — цитирует Соловьёв источник в структурах безопасности Ирана.
Ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном.
Из-за плохих погодных условий спасателям всё ещё не удалось добраться до предполагаемого места крушения президентского вертолёта.
О нынешнем состоянии президента доподлинно ничего не известно.
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Евгения Парфентьева