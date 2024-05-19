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В Иране заявили, что вертолёт президента Раиси могли сбить намеренно

19 мая 2024, 17:36
Фото: iStock/BogdanV

Фото: iStock/BogdanV

Вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси могли сбить намеренно, об этом пишет российский журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Сбитие вертолета президента из трех машин кортежа, два из которых прибыли благополучно, ставит нас перед очень серьезным и опасным событием в области безопасности. Мы стоим перед лицом возможности «крупного покушения» или фактического убийства», — цитирует Соловьёв источник в структурах безопасности Ирана.

Ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном.



Из-за плохих погодных условий спасателям всё ещё не удалось добраться до предполагаемого места крушения президентского вертолёта.

О нынешнем состоянии президента доподлинно ничего не известно.

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#иран
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#вертолёт
Жизнь президента Ирана Раиси под угрозой после крушения
Reuters: жизни президента Раиси и главы МИД Ирана находятся «под угрозой»
19 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна находятся «под угрозой» после катастрофы их вертолета. Об этом информирует Reuters.
По словам неназванного иранского чиновника, Иран полон надежды, но информация, которая поступает с места посадки воздушного судна, вызывает крайне тяжелые опасения.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная группа нашла место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном.

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#спасатели
#президент
#министр
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Спасатели нашли место жесткой посадки вертолета президента Ирана Раиси
Поисково-спасательная группа достигла места жесткой посадки вертолета Раиси
19 мая 2024, 18:29

Фото: сайт Кремля

Поисково-спасательная группа нашла место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу иранского общества Красного Полумесяца.
В настоящее время сотрудники спасательной службы исследуют место трагедии.

Ранее сообщалось, что губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати находился в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном

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#президент
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#иран
#катастрофа
#вертолёт
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Стало известно, кто вышел на связь после жесткой посадки вертолета Раиси
Fars: после жесткой посадки вертолета Раиси была связь с бывшим на борту имамом
19 мая 2024, 18:23

Фото: iStock/camptoloma

После крушения вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на связь вышел имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, однако сейчас до него не получается дозвониться, сообщает Fars.
Инцидент с вертолетом Раиси произошел у села Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан, по данным Tasnim. В кортеже было три вертолета, два из них приземлились успешно. Жесткая посадка произошла из-за тумана в этом районе.

На борту находились президент Ирана Ибрахим Раиси, имам мечети и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиян. Их местонахождение неизвестно.

В Красном Полумесяце сообщили, что количество спасательных групп, отправленных к месту происшествия, увеличили с 20 до 40. В районе продолжают сохраняться сложные погодные условия, что затрудняет операцию по поиску, включая возможность направить помощь по воздуху.

Делегация Ирана возвращалась из Азербайджана, где Раиси встречался со своим коллегой Ильхамом Алиевым.

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Стало известно, кто еще находился в разбившемся вертолете с президентом Ирана Раиси
Fars: в вертолете с Раиси находился губернатор провинции Восточный Азербайджан
19 мая 2024, 18:21

Фото: iStock/MMADIA

Губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати находился в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает Fars.
Уточняется, что среди пассажиров воздушного судна также были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и еще несколько человек. На данный момент иной информации ​о трагедии не приводится.

Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном. В настоящее время спасателям всё ещё не удалось добраться до предполагаемого места крушения президентского вертолёта.

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#министр
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#крушение
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Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо
19 мая 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в случайном крушении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, а также в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом Симоньян написала в своем Telegram-канале.
В пример подобной «случайности» Симоньян привела убийства шведского политика Улофа Пальме и президента США Джона Кеннеди.

«Дерьмо случается», — отметила главред RT.

Симоньян добавила, что его вероятность происхождения такого укрепляется в разы, когда за ним стоит тщательная профессиональная подготовка, которая осуществляется его повелителями.

Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном. В настоящее время спасателям всё ещё не удалось добраться до предполагаемого места крушения президентского вертолёта.

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В сети появились кадры спасательной операции попавшего в авиакатастрофу Раиси
19 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В сети появились первые кадры, на которых спасатели пытаются добраться до места крушения вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, их публикует SNN TV.
О состоянии президента пока что ничего неизвестно. Ряд иранских СМИ сообщали, что Раиси уже спасли, он не пострадал и на автомобиле направляется в ближайший город. Однако, официальные источники эту информацию не подтверждали.

Напомним, ранее стало известно, что вертолёт Ми-171, на котором находился президент и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку на границе с Азербайджаном.

К месту происшествия пытаются добраться спасатели, но из-за плохой погоды сделать это быстро не удаётся. Агентство IRNA сообщило, что спасательные ​бригады уже прибыли к месту крушения вертолёта.

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#иран
#президент
#азербайджан
#вертолёт
#крушение
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В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта
Bild: 14-летняя девочка готовила теракт против «неверных» в Австрии
19 мая 2024, 16:07

Фото: iStock/zoka74

Полицейские города Грац установила, что 14-летняя девочка планировала теракт против «неверных» от имени ИГ*. Об этом информирует Bild.
Отмечается, что подросток планировала напасть на «неверных» на одной из центральных площадей города Якоминиплац. При обыске полицией у малолетней преступницы были обнаружены нож и топор.

В процессе обыска в доме подозреваемой правоохранители нашли пропагандистские материалы ИГ*, а также различные видеозаписи боев и казней. Уточняется, что школьница активно участвовала в специальных чат-формах, которые используются для вербовки.

В настоящее время девочка отказывается давать показания.

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В Азербайджане, предположительно, разбился вертолёт с президентом Ирана на борту
19 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/Diy1

Вертолёт Ми-171, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жесткую посадку в Азербайджане, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Иранская делегация во главе с Ибрагимом Раиси находилась в стране с официальным визитом. Незадолго до крушения Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе страны. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.

По сообщениям иранских СМИ, вертолёт с первыми лицами страны на борту совершил жёсткую посадку.

В настоящий момент к месту происшествия пытаются добраться экстренные службы, подробности случившегося уточняются.

Никаких официальных ​комментариев о произошедшем пока не поступало.

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#иран
#азербайджан
#вертолёт
#президент
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В московском парке нашли чемодан с оружием
19 мая 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

В московском парке на Мосфильмовской улице найден чемодан с оружием, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, чемодан обнаружили в парке на Мосфильмовской улице.

«Внутри чемодана было шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра», — уточнил он.
Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет.

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