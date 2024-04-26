Пилотов авиакомпании S7 ослепили лазером в небе

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Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
По информации портала рейс следовал из Волгограда в Москву. На подлете к российской столице командир воздушного судна сообщил в внештатной ситуации. Из ближайших домов в сторону Boeing 737-800 был направлен лазер зеленого цвета.
На выполнение полета авиакомпании S7 инцидент не повлиял. Экипаж благополучно посадил самолет, никто не пострадал.
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Анастасия Хохлова