Пыльца амброзии вызвала приступы удушья у жителей и гостей Кубани
С начала августа жители Краснодарского края и туристы жалуются на ухудшение самочувствия. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причина этому — пик цветения амброзии (карантинного сорняка), который сейчас наблюдается в регионе.
Люди отмечают внезапные приступы удушья, сильный кашель и отёки дыхательных путей. Симптомы проявляются даже у тех, кто раньше не сталкивался с аллергией. При этом обычные антигистаминные препараты помогают слабо.
Например, 30-летняя жительница станицы Анапской рассказала, что у неё сильно опухли глаза, а лекарства не приносят облегчения. Амброзия внешне напоминает полынь. Её пыльца содержит особые белки и амброзиевые кислоты — именно эти вещества провоцируют мощное воспаление.
Микрочастицы легко переносятся по воздуху на большие расстояния. Кроме Краснодарского края, в зону повышенного риска попадают Ставропольский край, Воронежская, Белгородская, Ростовская, Волгоградская и Самарская области.
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