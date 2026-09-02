Пыльца амброзии вызвала приступы удушья у жителей и гостей Кубани

02 сентября 2026, 20:56

Фото: Istock/galitskaya

С начала августа жители Краснодарского края и туристы жалуются на ухудшение самочувствия. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причина этому — пик цветения амброзии (карантинного сорняка), который сейчас наблюдается в регионе.