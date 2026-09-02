Шайба в голову на матче в США лишила хоккеиста из России работы и интимной жизни
32-летний хоккеист из России Иван получил тяжёлую травму головы во время матча в Лос-Анджелесе. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Шайба попала Ивану прямо в голову, шлем треснул, и спортсмен упал на лёд. В больнице врачи диагностировали рваные раны, гематому и черепно-мозговую травму.
С тех пор мужчина не играл в хоккей. У него серьёзные проблемы с памятью и координацией. Он не может работать и вести половую жизнь. Жена указала в иске, что лишилась супружеской близости и общения. Адвокат называет россиянина полностью недееспособным.
Семья судится с производителем шлема и магазином. Супруги заявляют, что экипировка имела дефект и не выдержала удара. Сумму компенсации пока не определили, но адвокат оценивает ущерб в миллионы долларов. Содержать семью пришлось жене — она устроилась домработницей в США, не зная английского. Пара переехала из Красноярска.
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