Пинали в живот, выдирали волосы и пытались поджечь: в Орске подростки жестоко избили девочку в её день рождения

04 октября 2025, 15:46

В Орске группа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку

Фото: iStock/gan chaonan

В Орске подростки жестоко избили девочку в день её рождения из-за «неправильной» одежды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.