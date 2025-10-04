Пинали в живот, выдирали волосы и пытались поджечь: в Орске подростки жестоко избили девочку в её день рождения
В Орске подростки жестоко избили девочку в день её рождения из-за «неправильной» одежды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 12-летняя Оля гуляла недалеко от дома, как вдруг на горизонте появились подростки из соседнего учебного заведения. Они повели девочку в поле, где у них произошёл конфликт на фоне того, что Оля приглянулась «не тем» мальчикам и одевалась и вела себя «не по правилам».
После этого группа из 10 человек, в числе которых также были девочки, принялась избивать жертву. Её пинали в пах и по телу, выдирали и поджигали ей волосы, бросали в неё зажжённые спички и плевали. После они заставили Олю встать на колени и извиняться на камеру. В конце девочке запретили рассказывать о произошедшем родителям.
Пострадавшая еле добралась до дома, где шокированная состоянием дочери мать сразу же вызвала полицию и скорую. Врачи зафиксировали у девочки многочисленные ушибы паховой и брюшной полости, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ожоги. Ребёнка госпитализировали, сейчас она находится под постоянным наблюдением медиков.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
