Пираньи покусали больше 40 человек на популярном пляже в Европе и откусили одному из них палец

05 февраля 2026, 22:05

The Sun: Пираньи покусали 46 человек на пляже около реки Парана в Аргентине

Фото: istockphoto/bluepeter

На берегу реки Парана в Аргентине зафиксировали массовые укусы пираний. Пострадали десятки отдыхающих, сообщило издание The Sun.





Как рассказал охранник одного из популярных пляжей Алехандро Мартин, в выходные помощь понадобилась 46 купальщикам. У многих травмы оказались серьезными, а один человек, по его словам, лишился пальца.



Пострадавшим оказывали помощь прямо на месте. Часть людей затем обратилась в местную больницу.





«Я израсходовал три аптечки», — сказал собеседник.