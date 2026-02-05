Пираньи покусали больше 40 человек на популярном пляже в Европе и откусили одному из них палец
The Sun: Пираньи покусали 46 человек на пляже около реки Парана в Аргентине
На берегу реки Парана в Аргентине зафиксировали массовые укусы пираний. Пострадали десятки отдыхающих, сообщило издание The Sun.
Как рассказал охранник одного из популярных пляжей Алехандро Мартин, в выходные помощь понадобилась 46 купальщикам. У многих травмы оказались серьезными, а один человек, по его словам, лишился пальца.
Пострадавшим оказывали помощь прямо на месте. Часть людей затем обратилась в местную больницу.
«Я израсходовал три аптечки», — сказал собеседник.После инцидента спасатели распорядились вывести людей из воды. Власти города Виктория также призвали временно не купаться, внимательно следить за детьми и при любых укусах сразу обращаться к медикам.