Россиянина признали юридически умершим из-за ошибки прохожего

Признанный умершим нижегородец за два года не устроился на работу
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Россиянин из Нижегородской области внезапно узнал, что по документам он числится умершим, причиной стала ошибка постороннего человека. Об этом сообщает «Лента.ру».



По данным СМИ, в 2023 году в регионе обнаружили тело без признаков жизни. Один из прохожих опознал погибшего как мужчину по имени Андрей Федорович. На основании этих слов живого и ничего не подозревавшего нижегородца официально признали умершим.

О своей «смерти» мужчина узнал случайно — при попытке провести сделку с недвижимостью. Позже выяснилось, что его данные пропали из баз Федеральной налоговой службы и Социального фонда.

Сейчас он добивается восстановления документов и своих прав.

Никита Кротов

