Россиянина признали юридически умершим из-за ошибки прохожего

05 февраля 2026, 21:34

Признанный умершим нижегородец за два года не устроился на работу

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Россиянин из Нижегородской области внезапно узнал, что по документам он числится умершим, причиной стала ошибка постороннего человека. Об этом сообщает «Лента.ру».