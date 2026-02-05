Россиянина признали юридически умершим из-за ошибки прохожего
Россиянин из Нижегородской области внезапно узнал, что по документам он числится умершим, причиной стала ошибка постороннего человека. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным СМИ, в 2023 году в регионе обнаружили тело без признаков жизни. Один из прохожих опознал погибшего как мужчину по имени Андрей Федорович. На основании этих слов живого и ничего не подозревавшего нижегородца официально признали умершим.
О своей «смерти» мужчина узнал случайно — при попытке провести сделку с недвижимостью. Позже выяснилось, что его данные пропали из баз Федеральной налоговой службы и Социального фонда.
Сейчас он добивается восстановления документов и своих прав.
Читайте также: