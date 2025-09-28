Достижения.рф

В Орске трамвай загорелся на ходу

В Орске загорелся трамвай на проспекте Мира, пассажиры не пострадали
Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Орске на проспекте Мира произошел пожар в трамвае. Об этом пишет Telegram-канал Orsk.ru.



Когда начался пожар, в трамвае были кондуктор и два пассажира. Они оперативно покинули транспортное средство и не пострадали.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и убрали трамвай с места происшествия. Причины инцидента выясняются.

Екатерина Коршунова

