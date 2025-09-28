В Орске трамвай загорелся на ходу
В Орске загорелся трамвай на проспекте Мира, пассажиры не пострадали
В Орске на проспекте Мира произошел пожар в трамвае. Об этом пишет Telegram-канал Orsk.ru.
Когда начался пожар, в трамвае были кондуктор и два пассажира. Они оперативно покинули транспортное средство и не пострадали.
Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и убрали трамвай с места происшествия. Причины инцидента выясняются.
