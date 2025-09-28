В Орске трамвай загорелся на ходу

28 сентября 2025, 11:10

В Орске загорелся трамвай на проспекте Мира, пассажиры не пострадали

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Орске на проспекте Мира произошел пожар в трамвае. Об этом пишет Telegram-канал Orsk.ru.