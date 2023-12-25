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СК: В Омской области вынесли приговор женщине, истязавшей трёх опекаемых детей

25 декабря 2023, 13:57
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительнице Омской области, которая истязала трёх опекаемых детей, вынесли приговор, об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Установлено, что с 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя жительница Омской области регулярно истязала, избивала и оскорбляла троих детей, которые находились у неё под опекой. О происходящем стало известно, когда одна из девочек, которая находилась на попечении у подсудимой, прибежала в банк и попросила о помощи.

Женщину признали виновной в «истязании, совершенном в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в материальной, иной зависимости от виновного», а также в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей».


Отмечается, что несовершеннолетних передали в реабилитационный центр. Свою вину женщина полностью признала.

В результате, суд вынес омичке приговор в виде 3,7 лет лишения свободы условно. Суд также постановил, что женщина обязана выплатить по 150 тысяч рублей на каждого из детей, которым она причинила моральный вред.

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#омская область
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#опека
#избиение
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В Сергиевом Посаде из вентиляции жилого дома достали галку
25 декабря 2023, 14:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса освободили галку, застрявшую в вентиляционной шахте многоквартирного жилого дома. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили жители, услышавшие крик и хлопанье крыльев испуганной птицы за ревизионным люком. Самостоятельно вызволить пленницу хозяева квартиры не смогли.
«Работники противопожарно-спасательной службы выехали по указанному адресу, а собственники жилья тем временем открыли дверцу люка. Птица, вырвавшись из заточения, стала метаться по ванной комнате. Спасатели аккуратно поймали пернатую гостью с сине-чёрным опереньем. Она оказалась обыкновенной галкой», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов.
По его словам, убедившись, что птица не получила повреждений, специалисты выпустили её на волю.

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#московская область
#подмосковье
#спасатели
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Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского виллы на египетском курорте
25 декабря 2023, 14:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Недалеко от дороги Эль-Хадаба найден труп Мохаммеда Аль-Алави - автора расследования о покупке тёщей президента Украины Владимира Зеленского виллы за пять млн долларов на египетском вип-курорте Эль-Гуна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, в августе текущего года Мохаммед опубликовал свое расследование о покупке тёщи Зеленского Ольги Кияшко. Она купила шикарный особняк на самом побережье Красного моря, на закрытом курорте Эль-Гуна. Метраж дома составляет 300 квадратных метров. Покупка была оформлена 16 мая 2023 года и составила порядка пяти миллионов долларов.

23 декабря был найден труп журналиста, опубликовавшего расследование. На теле были многочисленные ссадины, переломы и ЧМТ. Причина смерти не раскрывается.

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«Перепродавал ради наркотиков»: В Новосибирске задержали серийного вора шоколадных яиц
В Новосибирске мужчина украл почти сотню шоколадных яиц ради покупки наркотиков
25 декабря 2023, 13:37

Фото: istock / Kondor8

В Новосибирске мужчина украл из магазина в Калининском районе примерно 100 шоколадных яиц, чтобы продать их и купить наркотики. Об этом информирует телеграм-канал Mash Siberia.

По данным издания, работники магазина давно вычислили шоколадного вора, но сами поймать его не могли. В один из дней мужчина схватил коробку конфет на кассе и побежал к выходу. Охранник побежал за ним вместе с группой быстрого реагирования «Гвардия».

При себе у вора обнаружили 44 шоколадных яйца.

До этого стало известно, что в Саратове друг арестанта с мефедроном в носках принес в спецприемник шаурму с каннабисом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также сообщалось, что на школьницу, ранее задержанную за убийство пенсионерки, завели дело о краже.

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Новый президент Аргентины с битой в руках поздравил сограждан с Рождеством
Милей с битой в руках поздравил аргентинцев и пожелал не стать коммунистами
25 декабря 2023, 13:19

Фото: istock / HStocks

Президент Аргентины Хавьер Милей на странице в социальной сети X опубликовал фото с битой и рождественским поздравлением. Он пожелал аргентинцам не стать коммунистами.

«Счастливых праздников и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал президент.
Комментаторы сравнили главу государства с героем из фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», и попросили обнять его «сумасшедшую собаку».

Хавьер Милей принял присягу и вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Новый глава государства планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу страны. Сейчас государство находится в затяжном экономическом кризисе, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%.

До этого Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сми
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#аргентина
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Мужчина получил 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве 34-летней давности
Мужчине дали 16 лет за убийство двух эстонских девушек в Москве в 1989 году
25 декабря 2023, 13:12

Фото: iStock/Elena Horrmann

Преображенский районный суд столицы приговорил 57-летнего мужчину, который убил в Москве двух девушек из Эстонии еще в 1989 году к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Согласно материалам дела, в марте 1989 года в лесу Лосиного острова были найдены тела двух 17-летних девушек. Тогда следствие установило, что они приехали в российскую столицу 29 марта и почти сразу были убиты. Тогда установить личности убийц не удалось. Однако спустя почти 35 лет в рамках дополнительного расследования на одежде убитых были обнаружены ДНК двух мужчин. Так удалось выйти на одного из предполагаемых убийц. Им оказался уже ранее судимый Дмитрий Захаров.

Подозреваемый на допросе рассказал, что он и его двое друзей познакомились с Эдой Эйкл и Кристой Сарап около гостиницы. Они предложили им продолжить знакомство в ресторане. Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице. Тогда, по словам Захарова, девушки сами начали к ним проявлять интерес, а после начали кричать об изнасиловании. Тогда мужчина вышел из машины и задушил одну из них

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

При этом двое других фигурантов дела избежали наказания, так как оба уже умерли.

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Москвичка обвинила врачей в заражении COVID-19 и напала на них
Москвичка обвинила врачей поликлиники в заражении COVID-19 и устроила драку
25 декабря 2023, 13:07

Фото: iStock/sudok1

Жительница Москвы обвинила врачей поликлиники №70 в заражении COVID-19 и устроила драку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что перед тем, как заболеть 40-летняя женщина приходила в поликлинику за инсулином. У медика, которая ее обслуживала, якобы был потный лоб и насморк, из-за чего «пострадавшая» решила, что заразилась в больнице.

Примечательно, что до этого ее мать перенесла коронавирус в тяжелой форме. После завершения карантина москвичка вернулась в медицинское учреждения и потребовала у фельдшера предоставить тест на ковид. Когда та отказалась, женщина начала скандалить.

Завязалась драка, из-за которой врачам пришлось закрыться в одном из кабинетов и вызвать сотрудников полиции, пока заведующая больницей пыталась успокоить бунтарку. В результате женщину задержали, в отделении она провела 6 часов. У пострадавшей врача-терапевта диагностировали черепно-мозговую травму. Правоохранительные органы проводят проверку.

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#мать
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Женщина с дочерью сгорели в общежитии из-за пьяного соседа-циркача
В Красноярске мать и дочь сгорели в общежитии из-за пьяного соседа-циркача
25 декабря 2023, 12:55

Фото: istock / Nikolay Tsuguliev

В Красноярске в комнате в общежитии из-за пьяного соседа-циркача сгорели мать и дочь. Об этом информирует телеграм-канал Kras Mash.

По информации издания, россиянин на допросе рассказал, что выпил коньяка и уснул. Когда он почувствовал запах дыма, то выбежал на улицу.

В тот момент в соседней помещении находились 30-летняя женщина и ее 7-летняя дочь. Врачам не удалось спасти их. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, циркач жил в общежитии вместе с обезьяной.

Мужчина написал явку с повинной. Его задержали.

До этого сообщалось, что в новогоднем отделе магазина «Леруа Мерлен» на юге Санкт-Петербурга произошел сильный пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#сотрудники
#пожар
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Мать в Петергофе отошла в ванную и нашла четырехмесячную дочь мертвой
В Ленобласти умерла рожденная в домашних условиях пятимесячная девочка
25 декабря 2023, 12:29

Фото: istock / globalmoments

В Петергофе пятимесячная девочка скончалась в квартире Петродворцового района. Об этом информирует «Фонтанка».

По данным издания, 32-летняя мать отошла в ванную, а после возвращения обнаружила малышку без чувств. Мать рассказала, что отошла в другую комнату, но услышала плач. Мать взяла ребенка на руки, но девочка потеряла сознание. Женщина вызвала скорую. Прибывшие в квартиру медики в течение получаса пытались спасти девочку, но она скончалась.

Выяснилось, что петербурженка родила дочь дома. У девочки были проблемы с сердцем и шел медленный набор веса. Девочку планировалось госпитализировать, но в больнице якобы мать с ребенком отправили домой, так как с проблемой можно разобраться в домашних условиях. Следующее поселение медучреждениям был назначен после Нового года.

Сейчас ситуацию расследуют правоохранители.

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Россиянка получила септический шок и скончалась по вине лжеврача-иностранца
В Чите женщина скончалась после укола иностранца, выдававшего себя за врача
25 декабря 2023, 12:02

Фото: istock / Alernon77

В Чите скончалась женщина после укола иностранца, который выдавал себя за врача. Об этом информирует Следственный комитет Забайкальского края в телеграм-канале.

«По версии следствия, неустановленный гражданин иностранного государства без каких-либо разрешительных документов организовал работу медицинского пункта, где оказывал медицинские услуги жителям Читы по иглоукалыванию, введению неустановленных препаратов для снятия болевых симптомов в суставах ног», — сказано в сообщении.
По информации СК, мужчина сделал укол 52-летней россиянке в июле этого года, но спустя 2 дня она умерла в больнице от септического шока.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас разыскиваются другие «врачи»-иностранцы, которые могли навредить.

До этого сообщалось, что в Электростали врачи вернули 94-летней женщине возможность ходить после перелома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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