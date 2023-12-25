СК: В Омской области вынесли приговор женщине, истязавшей трёх опекаемых детей

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Жительнице Омской области, которая истязала трёх опекаемых детей, вынесли приговор, об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Установлено, что с 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя жительница Омской области регулярно истязала, избивала и оскорбляла троих детей, которые находились у неё под опекой. О происходящем стало известно, когда одна из девочек, которая находилась на попечении у подсудимой, прибежала в банк и попросила о помощи.
Женщину признали виновной в «истязании, совершенном в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в материальной, иной зависимости от виновного», а также в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей».
Отмечается, что несовершеннолетних передали в реабилитационный центр. Свою вину женщина полностью признала.
В результате, суд вынес омичке приговор в виде 3,7 лет лишения свободы условно. Суд также постановил, что женщина обязана выплатить по 150 тысяч рублей на каждого из детей, которым она причинила моральный вред.
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Женщину признали виновной в «истязании, совершенном в отношении двух и более несовершеннолетних, находящихся в материальной, иной зависимости от виновного», а также в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей».
В результате, суд вынес омичке приговор в виде 3,7 лет лишения свободы условно. Суд также постановил, что женщина обязана выплатить по 150 тысяч рублей на каждого из детей, которым она причинила моральный вред.
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Евгения Парфентьева