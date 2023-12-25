Суд в Москве освободил от наказания бывшего зампреда ЦБ Корищенко

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Бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко, приговорённого к семи годам лишения свободы, отпустили на свободу, об этом сообщили в пресс-службе городских судов.
Тогда Корищенко приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, однако, 25 декабря Мосгорсуд отменил этот приговор из-за истечения срока давности преступления. По этой же причине на свободу выпустили предполагаемого сообщника Корищенко Максима Пальчуна.
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