Писателя Дмитрия Быкова* просят заочно арестовать за фейки о ВС РФ
Следственные органы России ходатайствуют о заочном аресте писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в распространении недостоверных сведений о российской армии. Соответствующее ходатайство поступило в Черёмушкинский суд Москвы, передаёт ТАСС.
Следственный комитет требует ибрания меры пресечения в виде заочного ареста. Заседание назначено на 8 августа в 13:40 по московскому времени.
Кроме того, против Быкова* возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
Дмитрий Быков* выступил против проведения СВО и покинул Россию. В 2022 году Минюст РФ внёс его в перечень иностранных агентов.
