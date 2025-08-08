Достижения.рф

Писателя Дмитрия Быкова* просят заочно арестовать за фейки о ВС РФ

Дмитрий Быков (фото: РИА НовостиКирилл Каллиников)

Следственные органы России ходатайствуют о заочном аресте писателя Дмитрия Быкова*, обвиняемого в распространении недостоверных сведений о российской армии. Соответствующее ходатайство поступило в Черёмушкинский суд Москвы, передаёт ТАСС.



Следственный комитет требует ибрания меры пресечения в виде заочного ареста. Заседание назначено на 8 августа в 13:40 по московскому времени.

Кроме того, против Быкова* возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Дмитрий Быков* выступил против проведения СВО и покинул Россию. В 2022 году Минюст РФ внёс его в перечень иностранных агентов.

Анастасия Чинкова

