Андрей Макаревич* оставил тайный дом в России за 70 млн рублей

05 августа 2025, 09:05

SHOT: музыкант Макаревич* оставил тайный дом в Подмосковье за 70 млн рублей

Андрей Макаревич* (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич* тайно остается владельцем недвижимости в подмосковной деревне Подушкино. При этом ранее он неоднократно заявлял, что в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни имущества. Подробностями поделился телеграм-канал SHOT.