Андрей Макаревич* оставил тайный дом в России за 70 млн рублей
Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич* тайно остается владельцем недвижимости в подмосковной деревне Подушкино. При этом ранее он неоднократно заявлял, что в России у него ничего не осталось: ни друзей, ни имущества. Подробностями поделился телеграм-канал SHOT.
Музыкант приобрел двухэтажный коттедж площадью 300 квадратных метров с участком в 1500 квадратов еще в нулевых. После ремонта он официально оформил его на себя в 2008 году. Сейчас стоимость имения оценивается в 70 миллионов рублей. Отмечается, что ранее оно принадлежало актеру Леониду Ярмольнику.
Несмотря на то, что соседи последний раз видели артиста шесть лет назад, дом остается в его собственности. Исполнитель ежемесячно платит около пяти тысяч рублей за охрану объекта и периодически вызывает уборщика. Однако, по данным источника, здание выглядит нежилым — появились заросли, плесень, грязь и пыль.
*Признан иноагентом в РФ
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