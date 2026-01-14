«Письма счастья не помогли»: В Сибири водитель маршрутки снёс людей на «зебре»

14 января 2026, 17:10

В Омске на проспекте Мира водитель маршрутки совершил наезд на трёх пешеходов

Фото: медиасток.рф

В Омске водитель маршрутной «Газели» сбил трёх пешеходов на регулируемом переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.