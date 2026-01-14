«Письма счастья не помогли»: В Сибири водитель маршрутки снёс людей на «зебре»
В Омске водитель маршрутной «Газели» сбил трёх пешеходов на регулируемом переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошёл на проспекте Мира в Советском округе. 60-летний водитель микроавтобуса маршрута № 277 наехал на людей, когда они переходили проезжую часть на разрешающий зелёный сигнал светофора. Две пострадавшие девушки получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.
В салоне автобуса находились восемь пассажиров. Никто из них не пострадал. Отмечается, что собственнику этого транспортного средства в 2025 году инспекторы ГИБДД уже направляли 17 постановлений за нарушения.
В их числе — три штрафа за повторный проезд на красный свет и девять — за пересечение стоп-линии. Полиция возбудила дело об административном правонарушении. Водителю грозит штраф в размере 7,5 тысяч рублей.
