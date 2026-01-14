«Она здесь добровольно»: В Краснодаре трэш-стримеры избивают на камеру девушку
В Санкт-Петербурге родственники девушки сообщили, что её удерживают в Краснодаре в квартире, которую связывают с трэш-стримерами. По их словам, которые приводит Telegram-канал Baza, в прямых эфирах участники трансляций применяют к девушке физическое насилие и унижают её ради зрительских пожертвований.
Сестра и мать потерпевшей, увидев такие кадры, вылетели в Краснодар. Они нашли квартиру на улице Мурата Ахеджака. Родные заявили, что потерпевшая находилась в тяжёлом состоянии, была дезориентирована и, по их мнению, под воздействием психоактивных веществ. Именно этим они объясняют её слова о том, что её «всё устраивает».
Родственники вызвали полицию. По их информации, правоохранители не стали предпринимать мер, сославшись на добровольное пребывание девушки в квартире. Близкие считают, что она не может свободно выражать волю из-за возможного воздействия веществ, и опасаются за её жизнь и здоровье.
