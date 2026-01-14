«Она здесь добровольно»: В Краснодаре трэш-стримеры избивают на камеру девушку

14 января 2026, 15:26

Девушку из Петербурга удерживают в краснодарской квартире трэш-стримеров

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге родственники девушки сообщили, что её удерживают в Краснодаре в квартире, которую связывают с трэш-стримерами. По их словам, которые приводит Telegram-канал Baza, в прямых эфирах участники трансляций применяют к девушке физическое насилие и унижают её ради зрительских пожертвований.