«Пыталась исказить обстоятельства»: Суд раскрыл позицию по делу Лерчек
Гагаринский суд Москвы признал показания блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) недостоверными. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», судья счёл, что она намеренно искажала обстоятельства дела.
Чекалина получила пять лет условно по делу о выводе за границу более 250 млн рублей с использованием поддельных документов. В материалах дела указано, что её версия противоречила собранным доказательствам и была призвана помочь ей уйти от ответственности.
Кроме того, судья отметил, что, несмотря на непризнание вины, Чекалина осознавала свою роль в составе устойчивой группы и участвовала в скоординированных действиях. Защита блогера не согласна с такой оценкой и 12 августа подала ходатайство об отмене приговора, настаивая на отсутствии состава преступления в действиях Чекалиной.
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