«Пыталась исказить обстоятельства»: Суд раскрыл позицию по делу Лерчек

18 августа 2026, 12:35

Суд признал показания блогера Лерчек недостоверными

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Гагаринский суд Москвы признал показания блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) недостоверными. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», судья счёл, что она намеренно искажала обстоятельства дела.