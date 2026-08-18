Экс-солистка SEREBRO показала фанатам откровенный образ на пляже — фото
Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук показала фигуру в купальнике на новом фото. Певица опубликовала снимок в личном блоге.
На кадре Кищук стоит на пляже в красном слитном купальнике с белыми элементами. Эта модель имеет вырезы по бокам на талии и глубокое декольте.
Дополнил образ кулон на тонкой цепочке. Певица распустила волосы и сделала макияж с выразительными чёрными стрелками на глазах. Фотограф запечатлел её на фоне песка и воды в светлое время суток.
Ранее стало известно о расставании Кати Кищук и комика Ильи Сатира. По словам бывшего возлюбленного девушки, причиной этому послужили различия во взглядах на бытовые ситуации. Сам Илья признался, что завершение отношений он перенёс тяжело.
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