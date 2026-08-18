50-летняя Анастасия Волочкова в «голом» платье снялась в кабриолете — фото
Балерина Анастасия Волочкова представила новую коллекцию торговой марки You Wanna. Она показала фигуру в прозрачном кружевном платье. Соответствующие фото опубликовал бренд в Instagram*.
На одном из фото 50-летняя экс-прима Большого театра появилась в шоколадном макси-платье из кружева.
Она дополнила свой образ чёрными босоножками на каблуке, золотым поясом, кольцом, крупными серьгами и солнцезащитными очками. Стилисты уложили Анастасии волосы и нанесли макияж с розовой помадой. Балерина позировала за рулём кабриолета.
Следует отметить, что 17 августа You Wanna анонсировал сотрудничество с Волочковой и опубликовал видео с танцовщицей. На ролике балерина появилась в свитере с надписью «Просекко» и с бокалом шампанского в руке. До этого артистка показала фото, ради которого залезла на пальму.
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