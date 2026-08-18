Адвокат семьи Тиммы предъявила доказательство подлога в деле Анны Седоковой
Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила в суде, что брачный договор между Анной Седоковой и Янисом Тиммой не имеет юридической силы. Её слова приводит Telegram-канал «Super.ru».
Гаврилова, представляющая интересы родных погибшего баскетболиста, изложила суду доказательства фиктивности документа, заключенного в США.
«Нотариус Алёна Грин предоставила нам исчерпывающий ответ, что никакого брачного договора между Седоковой Анной Владимировной и Янисом Тиммой она не удостоверяла, никогда в жизни не заключала и не имеет отношения к этому подложному документу, который Седокова впоследствии использовала для того, чтобы единолично распоряжаться совместно нажитым имуществом», — заявила адвокат.В состав этого имущества входили как минимум пять квартир, которые пара приобрела в период брака. Защитница Седоковой Татьяна Сутулова не стала подробно комментировать ход заседания. Она отметила лишь, что стороны ещё не пришли к мирному урегулированию.