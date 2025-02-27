Пытали и изнасиловали: трое мужчин похитили подростка в Кузбассе

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В Юрге суд рассмотрит дело двоих мужчин, которые похитили подростка, издевались над ним и изнасиловали. Третий обвиняемый погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным «Сiбдепо», мужчин из Югры 19 и 27 лет обвиняют сразу по нескольким статьям. Следствие установило, что весной 2024 года двое мужчин ехали на машине и на улице увидели подростка. Они схватили ребенка, бросили его в багажник и увезли на пустырь, там к ним присоединился их товарищ. Злоумышленники били пленника, пытали электрошокером, топили в речке, поджигали волосы. А один из них изнасиловал подростка.
После этого его отвезли в район деревни Новоягодное, где продолжили издевательства, а после бросили жертву и скрылись.
В суде предстанут лишь двое обвиняемых, насильник в том числе. Третий сразу после ареста подписал контракт и отправился на СВО, где погиб.
«Сiбдепо» также сообщило жуткие подробности того случая. Оказалось, что мужчина, который совершил сексуальное преступление в отношении ребёнка, заражен ВИЧ. Однако мальчик не заразился.
Теперь семья подростка требует сурового наказания для преступников, а также возмещения морального ущерба.
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После этого его отвезли в район деревни Новоягодное, где продолжили издевательства, а после бросили жертву и скрылись.
В суде предстанут лишь двое обвиняемых, насильник в том числе. Третий сразу после ареста подписал контракт и отправился на СВО, где погиб.
«Сiбдепо» также сообщило жуткие подробности того случая. Оказалось, что мужчина, который совершил сексуальное преступление в отношении ребёнка, заражен ВИЧ. Однако мальчик не заразился.
Теперь семья подростка требует сурового наказания для преступников, а также возмещения морального ущерба.
Читайте также:
Изнасиловали, задушили и подожгли заживо: холодящая кровь история 18-летней Оксаны Макар, которая потрясла Украину
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Элина Позднякова