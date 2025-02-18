Изнасиловали, задушили и подожгли заживо: холодящая кровь история 18-летней Оксаны Макар, которая потрясла Украину

Оксана Макар — это имя, которое стало символом трагедии, потрясшей Украину. В марте 2012 года в городе Николаеве произошло ужасное преступление. 18-летняя девушка была похищена и изнасилована тремя мужчинами, после чего они попытались скрыть следы преступления, бросив тело жертвы в огонь.
Подробности истории, которая выходит за рамки человеческого понимания, читайте в материале «Радио 1».
Оксана Макар
Вечером 9 марта 2012 года 18-летняя Оксана Макар, находясь в центре Николаева, решила продолжить празднование Международного женского дня. В это время её мама была в Киеве по работе, и девушка, ожидая друзей, зашла в знакомый ей кафе-бар «Рыбка». Она заказала себе пиво и сок, однако компания так и не пришла.
В кафе вскоре появились трое молодых людей — Максим Присяжнюк, Артем Погосян и Евгений Краснощек. Они присели к Оксане и начали разговор. Компания заказала алкоголь и Оксана сильно опьянела. Тогда парни предложили проводить ее — взяли девушку под руки и отправились веселиться в квартире одного из ребят. Дальше, по словам жертвы, ей стало плохо и она заснула.
Был ли в том виновен алкоголь, или к нему ребята подсыпали что-то, фактом остается то, что девушку без сознания изнасиловали все участники «вечеринки» столько раз, на сколько у них хватило сил. После крайнего полового акта с Погосяном девушка пришла в себя и начала угрожать обращением в полицию, что не сильно обрадовало парней. Понимая, что за групповое изнасилование всем грозит уголовная статья, молодые люди решили придушить жертву.
Максим Присяжнюк и Артём Погосян отправились искать место, на которое они отнесут мёртвую Оксану, а Краснощёк вызвался душить её голыми руками. Обмякшее тело жертвы вызвало повторное возбуждение в больном сознании парня, и он решил напоследок изнасиловать ещё не остывшее тело. Когда друзья вернулись в квартиру, оказалось, что Оксана ещё дышит, тогда они вместе принялись душить её шнуром. Когда дело было сделано, они завернули её в одеяло и понесли на заброшенную стройку поликлиники. Там, обложив тело мусором, чтобы наверняка избавиться от улик, Оксану подожгли.
Оксана Макар
Как оказалось, девушка, брошенная в костер, была жива. Строительный мусор медленно горел, сантиметр за сантиметром сжигая тело жертвы. На утро 10 марта Оксана нашла в себе силы завыть. Ее истошный стон услышал прохожий, который шёл мимо стройки на работу, и вызвал милицию.
У девушки были серьёзные ожоги, которые затронули около 55% поверхности её тела. Большая часть ожогов была третьей и четвёртой степени. У девушки сильно обгорели конечности и внутренняя поверхность бёдер. Несмотря на это, девушка была жива и, придя в больнице в сознание, рассказала оперативникам в подробностях о том, что с ней произошло.
Оксана Макар
После случившегося стойкая девушка прожила еще 19 дней. В течение этого периода медики провели Оксане операцию по ампутации правой руки. Спустя три дня после этого они ввели её в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 марта Оксану перевезли на лечение в Донецкий ожоговый центр Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, где началась подготовка к операции по пересадке кожи.
В конце марта Оксана Макар была прооперирована. Ей проведена пересадка кожи с бедра на обнажённый тазобедренный сустав. Мёртвые ткани удалены, а на их место наложены специальные гелевые повязки, которые имитировали человеческую кожу. Состояние Оксаны было крайне тяжёлым, врачи делали всё возможное, чтобы спасти её жизнь, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.
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Оксана Макар
Утром 29 марта состояние девушки резко ухудшилось, началось лёгочное кровотечение. На фоне общего истощения организма, полиорганной недостаточности, отёка мозга и сепсиса сердце перестало биться. Реанимационные мероприятия длились более сорока минут, но не принесли результата. В 7:30 врачи зафиксировали смерть Оксаны. Похороны Оксаны Макар прошли 31 марта 2012 года.
Максим Присяжнюк, Артем Погосян и Евгений Краснощек
Сотрудники отдела милиции после фиксации показаний потерпевшей Оксаны оперативно нашли ее обидчиков, но вскоре отпустили их под подписку о невыезде. Когда информация стала известна широкой публике, это вызвало общественный резонанс. Город Николаев буквально восстал. Митинги у зданий Министерства внутренних дел и прокуратуры, организованные молодёжью после появления информации в социальных сетях, вызвали серьёзное беспокойство у сотрудников правоохранительных органов, и они приступили к расследованию преступления.
Как писали в СМИ, расследование было тяжелым, двое убийц были детьми влиятельных на Украине людей. После длительного следствия 21 декабря 2012 года была поставлена точка в громком деле Оксаны Макар. Прокуроры требовали для основного фигуранта дела, Евгения Краснощёка, высшей меры наказания — пожизненного заключения. После того как Евгений и его друзья Артём Пагосян и Максим Присяжнюк по очереди совершили изнасилование, именно Краснощёк попытался сначала задушить жертву, а затем на стройке — сжечь её заживо.
Трём подозреваемым было предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе расследования они признали свою причастность к преступлению, но на судебном заседании неожиданно отказались от своих признаний. Однако суд принял сторону обвинения, и Евгений Краснощёк не сможет выйти на свободу. Присяжнюк и Пагосян были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно.
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Продолжение праздника
Оксана Макар
Вечером 9 марта 2012 года 18-летняя Оксана Макар, находясь в центре Николаева, решила продолжить празднование Международного женского дня. В это время её мама была в Киеве по работе, и девушка, ожидая друзей, зашла в знакомый ей кафе-бар «Рыбка». Она заказала себе пиво и сок, однако компания так и не пришла.
В кафе вскоре появились трое молодых людей — Максим Присяжнюк, Артем Погосян и Евгений Краснощек. Они присели к Оксане и начали разговор. Компания заказала алкоголь и Оксана сильно опьянела. Тогда парни предложили проводить ее — взяли девушку под руки и отправились веселиться в квартире одного из ребят. Дальше, по словам жертвы, ей стало плохо и она заснула.
Был ли в том виновен алкоголь, или к нему ребята подсыпали что-то, фактом остается то, что девушку без сознания изнасиловали все участники «вечеринки» столько раз, на сколько у них хватило сил. После крайнего полового акта с Погосяном девушка пришла в себя и начала угрожать обращением в полицию, что не сильно обрадовало парней. Понимая, что за групповое изнасилование всем грозит уголовная статья, молодые люди решили придушить жертву.
Максим Присяжнюк и Артём Погосян отправились искать место, на которое они отнесут мёртвую Оксану, а Краснощёк вызвался душить её голыми руками. Обмякшее тело жертвы вызвало повторное возбуждение в больном сознании парня, и он решил напоследок изнасиловать ещё не остывшее тело. Когда друзья вернулись в квартиру, оказалось, что Оксана ещё дышит, тогда они вместе принялись душить её шнуром. Когда дело было сделано, они завернули её в одеяло и понесли на заброшенную стройку поликлиники. Там, обложив тело мусором, чтобы наверняка избавиться от улик, Оксану подожгли.
После всего осталась жива
Оксана Макар
Как оказалось, девушка, брошенная в костер, была жива. Строительный мусор медленно горел, сантиметр за сантиметром сжигая тело жертвы. На утро 10 марта Оксана нашла в себе силы завыть. Ее истошный стон услышал прохожий, который шёл мимо стройки на работу, и вызвал милицию.
У девушки были серьёзные ожоги, которые затронули около 55% поверхности её тела. Большая часть ожогов была третьей и четвёртой степени. У девушки сильно обгорели конечности и внутренняя поверхность бёдер. Несмотря на это, девушка была жива и, придя в больнице в сознание, рассказала оперативникам в подробностях о том, что с ней произошло.
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Борьба за жизнь
Оксана Макар
После случившегося стойкая девушка прожила еще 19 дней. В течение этого периода медики провели Оксане операцию по ампутации правой руки. Спустя три дня после этого они ввели её в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 марта Оксану перевезли на лечение в Донецкий ожоговый центр Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, где началась подготовка к операции по пересадке кожи.
В конце марта Оксана Макар была прооперирована. Ей проведена пересадка кожи с бедра на обнажённый тазобедренный сустав. Мёртвые ткани удалены, а на их место наложены специальные гелевые повязки, которые имитировали человеческую кожу. Состояние Оксаны было крайне тяжёлым, врачи делали всё возможное, чтобы спасти её жизнь, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.
⠀
Оксана Макар
Утром 29 марта состояние девушки резко ухудшилось, началось лёгочное кровотечение. На фоне общего истощения организма, полиорганной недостаточности, отёка мозга и сепсиса сердце перестало биться. Реанимационные мероприятия длились более сорока минут, но не принесли результата. В 7:30 врачи зафиксировали смерть Оксаны. Похороны Оксаны Макар прошли 31 марта 2012 года.
Расследование и суд
Максим Присяжнюк, Артем Погосян и Евгений Краснощек
Сотрудники отдела милиции после фиксации показаний потерпевшей Оксаны оперативно нашли ее обидчиков, но вскоре отпустили их под подписку о невыезде. Когда информация стала известна широкой публике, это вызвало общественный резонанс. Город Николаев буквально восстал. Митинги у зданий Министерства внутренних дел и прокуратуры, организованные молодёжью после появления информации в социальных сетях, вызвали серьёзное беспокойство у сотрудников правоохранительных органов, и они приступили к расследованию преступления.
Как писали в СМИ, расследование было тяжелым, двое убийц были детьми влиятельных на Украине людей. После длительного следствия 21 декабря 2012 года была поставлена точка в громком деле Оксаны Макар. Прокуроры требовали для основного фигуранта дела, Евгения Краснощёка, высшей меры наказания — пожизненного заключения. После того как Евгений и его друзья Артём Пагосян и Максим Присяжнюк по очереди совершили изнасилование, именно Краснощёк попытался сначала задушить жертву, а затем на стройке — сжечь её заживо.
Трём подозреваемым было предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе расследования они признали свою причастность к преступлению, но на судебном заседании неожиданно отказались от своих признаний. Однако суд принял сторону обвинения, и Евгений Краснощёк не сможет выйти на свободу. Присяжнюк и Пагосян были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно.
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Елена Генералова