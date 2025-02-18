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Изнасиловали, задушили и подожгли заживо: холодящая кровь история 18-летней Оксаны Макар, которая потрясла Украину

Оксана Макар — это имя, которое стало символом трагедии, потрясшей Украину. В марте 2012 года в городе Николаеве произошло ужасное преступление. 18-летняя девушка была похищена и изнасилована тремя мужчинами, после чего они попытались скрыть следы преступления, бросив тело жертвы в огонь.
Подробности истории, которая выходит за рамки человеческого понимания, читайте в материале «Радио 1».

Продолжение праздника


Оксана Макар

Вечером 9 марта 2012 года 18-летняя Оксана Макар, находясь в центре Николаева, решила продолжить празднование Международного женского дня. В это время её мама была в Киеве по работе, и девушка, ожидая друзей, зашла в знакомый ей кафе-бар «Рыбка». Она заказала себе пиво и сок, однако компания так и не пришла.

В кафе вскоре появились трое молодых людей — Максим Присяжнюк, Артем Погосян и Евгений Краснощек. Они присели к Оксане и начали разговор. Компания заказала алкоголь и Оксана сильно опьянела. Тогда парни предложили проводить ее — взяли девушку под руки и отправились веселиться в квартире одного из ребят. Дальше, по словам жертвы, ей стало плохо и она заснула.

Был ли в том виновен алкоголь, или к нему ребята подсыпали что-то, фактом остается то, что девушку без сознания изнасиловали все участники «вечеринки» столько раз, на сколько у них хватило сил. После крайнего полового акта с Погосяном девушка пришла в себя и начала угрожать обращением в полицию, что не сильно обрадовало парней. Понимая, что за групповое изнасилование всем грозит уголовная статья, молодые люди решили придушить жертву.

Максим Присяжнюк и Артём Погосян отправились искать место, на которое они отнесут мёртвую Оксану, а Краснощёк вызвался душить её голыми руками. Обмякшее тело жертвы вызвало повторное возбуждение в больном сознании парня, и он решил напоследок изнасиловать ещё не остывшее тело. Когда друзья вернулись в квартиру, оказалось, что Оксана ещё дышит, тогда они вместе принялись душить её шнуром. Когда дело было сделано, они завернули её в одеяло и понесли на заброшенную стройку поликлиники. Там, обложив тело мусором, чтобы наверняка избавиться от улик, Оксану подожгли.

После всего осталась жива


Оксана Макар

Как оказалось, девушка, брошенная в костер, была жива. Строительный мусор медленно горел, сантиметр за сантиметром сжигая тело жертвы. На утро 10 марта Оксана нашла в себе силы завыть. Ее истошный стон услышал прохожий, который шёл мимо стройки на работу, и вызвал милицию.

У девушки были серьёзные ожоги, которые затронули около 55% поверхности её тела. Большая часть ожогов была третьей и четвёртой степени. У девушки сильно обгорели конечности и внутренняя поверхность бёдер. Несмотря на это, девушка была жива и, придя в больнице в сознание, рассказала оперативникам в подробностях о том, что с ней произошло.


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Борьба за жизнь


Оксана Макар

После случившегося стойкая девушка прожила еще 19 дней. В течение этого периода медики провели Оксане операцию по ампутации правой руки. Спустя три дня после этого они ввели её в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 марта Оксану перевезли на лечение в Донецкий ожоговый центр Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, где началась подготовка к операции по пересадке кожи.

В конце марта Оксана Макар была прооперирована. Ей проведена пересадка кожи с бедра на обнажённый тазобедренный сустав. Мёртвые ткани удалены, а на их место наложены специальные гелевые повязки, которые имитировали человеческую кожу. Состояние Оксаны было крайне тяжёлым, врачи делали всё возможное, чтобы спасти её жизнь, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.

Оксана Макар

Утром 29 марта состояние девушки резко ухудшилось, началось лёгочное кровотечение. На фоне общего истощения организма, полиорганной недостаточности, отёка мозга и сепсиса сердце перестало биться. Реанимационные мероприятия длились более сорока минут, но не принесли результата. В 7:30 врачи зафиксировали смерть Оксаны. Похороны Оксаны Макар прошли 31 марта 2012 года.

Расследование и суд



Максим Присяжнюк, Артем Погосян и Евгений Краснощек

Сотрудники отдела милиции после фиксации показаний потерпевшей Оксаны оперативно нашли ее обидчиков, но вскоре отпустили их под подписку о невыезде. Когда информация стала известна широкой публике, это вызвало общественный резонанс. Город Николаев буквально восстал. Митинги у зданий Министерства внутренних дел и прокуратуры, организованные молодёжью после появления информации в социальных сетях, вызвали серьёзное беспокойство у сотрудников правоохранительных органов, и они приступили к расследованию преступления.

Как писали в СМИ, расследование было тяжелым, двое убийц были детьми влиятельных на Украине людей. После длительного следствия 21 декабря 2012 года была поставлена точка в громком деле Оксаны Макар. Прокуроры требовали для основного фигуранта дела, Евгения Краснощёка, высшей меры наказания — пожизненного заключения. После того как Евгений и его друзья Артём Пагосян и Максим Присяжнюк по очереди совершили изнасилование, именно Краснощёк попытался сначала задушить жертву, а затем на стройке — сжечь её заживо.

Трём подозреваемым было предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе расследования они признали свою причастность к преступлению, но на судебном заседании неожиданно отказались от своих признаний. Однако суд принял сторону обвинения, и Евгений Краснощёк не сможет выйти на свободу. Присяжнюк и Пагосян были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно.

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#статьи
Подозреваемую в вымогательстве 5 млн руб. задержали полицейские в Москве
20 февраля 2025, 11:52

Фото: istockphoto/???? ??????

Подозреваемую в вымогательстве на сумму в пять миллионов рублей задержали столичные полицейские при поддержке Росгвардии. Уточняется, что речь идет о 31-летней петербурженке.
«По предварительным данным, ранее знакомая с потерпевшим злоумышленница требовала от него более 5 миллионов рублей, угрожая распространением в интернете сведений, порочащих его честь и достоинство. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что девушку задержали на встрече с потерпевшим в ресторане, когда она получила муляж в виде денег. Сейчас следователи разбираются в деталях. Открыто уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее стало известно о задержании жителя Белоруссии при попытке провоза наркотиков в Россию.

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Столичные росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков
#мир
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#москва
#мвд
#росгвардия
#новости
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#криминал
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Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали
20 февраля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области, передает 112. Уточняется, что они живы, инцидент произошел в районе населенного пункта Новоликеево в Кстовском округе.
Пилот лично вызвал экстренные службы, рассказав о случившемся. Судно загорелось после крушения. Известно, что речь идет о легкомоторнике RV-7.

Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали гражданина Белоруссии с крупной партией наркотиков. Уточнялось, что мужчина пытался провести их в кабине фуры. Речь идет о 140 килограммах гашиша, что квалифицируется, как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, проведена соответствующая экспертиза. Теперь мужчине грозит пожизненный срок.

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Таможенники задержали жителя Белоруссии, пытавшегося провести в РФ 140 кг гашиша
20 февраля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Dzurag

Таможенники задержали жителя Белоруссии при попытке провезти в Россию 140 килограммов гашиша. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
По информации журналистов, злоумышленник вез запрещенные вещества в кабине фуры. Они были спрятаны в тайнике, где спальное место.

При досмотре сотрудники нашли тайник с брикетами, где было темно-коричневое вещество со специфическим запахом. Эксперты установили, что мужчина вез гашиш.

Открыто уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурант может получить высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Шри-Ланке погибла россиянка, пытаясь сделать селфи.

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Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда
20 февраля 2025, 09:52

Фото: iStock/DarthArt

Туристка из России погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения всемирно известного туристического поезда, пишет Shot.
Согласно сообщению, 53-летняя Ольга Перминова специально отправилась на остров, потому что мечтала прокатиться по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля россиянка добралась до станции Бадулла, где села в поезд, следующий до Коломбо Форт.

Когда поезд уже приближался к городу Элла, где находится знаменитый 9-арочный мост, женщина высунулась из вагона и начала делать селфи. Туристка не заметила камень и об него на полной скорости, после чего вывалилась из поезда.

Россиянку оперативно отвезли в больницу, однако врачи спасти ее не смогли. Женщина скончалась.

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Дагестанские чиновники расстреляли четырех подрядчиков-строителей школы
20 февраля 2025, 04:45

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Дагестане двое чиновников, Алибулат Магомедов и Сайпулакади Магомедов, устроили стрельбу во время конфликта с подрядчиками, которые занимались строительством школы в селе Хурик.
Инцидент произошел 14 февраля, а через три дня подозреваемые сами явились в полицию. Уточняется, что напавшие на работников заранее вооружились огнестрельным оружием.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что четверо строителей получили множественные огнестрельные и травматические ранения и были доставлены в больницу. Часть выстрелов пришлась в жизненно важные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших был задержан на месте, второй скрылся. На данный момент ведутся его поиски.

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