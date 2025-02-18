Изнасиловали, задушили и подожгли заживо: холодящая кровь история 18-летней Оксаны Макар, которая потрясла Украину

Оксана Макар — это имя, которое стало символом трагедии, потрясшей Украину. В марте 2012 года в городе Николаеве произошло ужасное преступление. 18-летняя девушка была похищена и изнасилована тремя мужчинами, после чего они попытались скрыть следы преступления, бросив тело жертвы в огонь.