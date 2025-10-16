Пытался втиснуться: в Торонто пассажирский Boeing повредил два самолёта при парковке

16 октября 2025, 01:49

В аэропорту Торонто пассажирский Boeing повредил два самолёта при парковке

Фото: istockphoto / XavierMarchant

В международном аэропорту Торонто Пирсон произошёл инцидент с участием пассажирского лайнера Boeing 737 Max авиакомпании Air Canada. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал RT на русском.