Пытался втиснуться: в Торонто пассажирский Boeing повредил два самолёта при парковке
В международном аэропорту Торонто Пирсон произошёл инцидент с участием пассажирского лайнера Boeing 737 Max авиакомпании Air Canada. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал RT на русском.
При попытке припарковать самолёт между двумя другими воздушными судами произошло столкновение. Как сообщает издание Daily Mail, его крылья задели соседние транспортные средства, поскольку расстояние между ними оказалось недостаточным. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать ошибка работников наземной службы, которые неверно оценили размеры парковочного пространства.
В настоящее время специалисты проводят оценку повреждений всех трёх воздушных судов. Авиакомпания Air Canada пока воздерживается от комментариев, поскольку начато официальное расследование происшествия.
