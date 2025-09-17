Достижения.рф

Пытавшегося надругаться над россиянкой иностранца ищут в Екатеринбурге

URA.RU: иностранец хотел изнасиловать россиянку в Екатеринбурге
Фото: istockphoto/???? ??????

В Екатеринбурге разыскивают иностранца, который попытался надругаться над женщиной в туалете кафе.



Как рассказал супруг пострадавшей URA.RU, его жена и её подруга находились в кафе «Хазар». Когда в кабинку туалета поступали, женщина открыла дверь, подумав, что это подруга. Затем в помещение ворвался злоумышленник и попытался залезть ей под юбку.

Пострадавшая брызнула в нападавшего духами и убежала к охране. Полиция приехала примерно через час, когда подозреваемый уже скрылся.

Женщина написала заявление. Нападавшего пока не задержали.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0