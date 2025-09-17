Пытавшегося надругаться над россиянкой иностранца ищут в Екатеринбурге
URA.RU: иностранец хотел изнасиловать россиянку в Екатеринбурге
В Екатеринбурге разыскивают иностранца, который попытался надругаться над женщиной в туалете кафе.
Как рассказал супруг пострадавшей URA.RU, его жена и её подруга находились в кафе «Хазар». Когда в кабинку туалета поступали, женщина открыла дверь, подумав, что это подруга. Затем в помещение ворвался злоумышленник и попытался залезть ей под юбку.
Пострадавшая брызнула в нападавшего духами и убежала к охране. Полиция приехала примерно через час, когда подозреваемый уже скрылся.
Женщина написала заявление. Нападавшего пока не задержали.
