В Щёлкове возбудили уголовное дело об истязании двух детсадовцев воспитательницей

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В Щёлкове возбудили уголовное дело после получения информации об избиении ребёнка воспитательницей детсада. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По информации социальных медиа о нанесении воспитателем детского сада ударов ребёнку возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В соцсетях сообщалось, что воспитатель во время прогулки ударила одного из воспитанников. В другой день она грубо оттащила за руку девочку», – говорится в сообщении.Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств инцидентов. Они запланировали осмотреть место происшествия, допросить свидетелей и очевидцев, изъять должностные инструкции и провести другие следственные действия.
Ранее сообщалось, что видео с истязанием детей сняла соседка с балкона своей квартиры. На кадрах родители узнали сотрудницу детсада по имени Татьяна. Её требуют уволить.
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Лора Луганская