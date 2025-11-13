В Санкт-Петербурге раскрыли крупную сеть борделей

13 ноября 2025, 18:32

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге ликвидировали масштабную сеть борделей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.