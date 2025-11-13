В Санкт-Петербурге раскрыли крупную сеть борделей
Сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге ликвидировали масштабную сеть борделей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.
В ходе операции задержаны двое организаторов, ранее судимые сожители, а также восемь администраторов и 27 девушек, оказывавших интимные услуги. Притоны действовали сразу в пяти районах города и области.
У задержанных изъяли денежные средства, телефоны, носители информации и документацию, имеющую доказательственное значение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Читайте также: