Священник пообещал прихожанке решить проблемы с супругом и изнасиловал её

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
Священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем и изнасиловал её. Инцидент произошёл в штате Раджастхан в Индии, пишут местные СМИ.
Отмечается, что преступник служил в храме, куда регулярно ходила женщина. В какой-то момент они познакомились, и прихожанка пожаловалась на проблемы в браке. Священник пообещал помочь ей и предложил съесть некую сладость, которая находилась в храме в качестве религиозного подношения.
Но на деле в составе угощения были наркотики. Женщина, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, не смогла оказать сопротивление мужчине, который трижды изнасиловал её. За происходящим наблюдали помощники священника, которые снимали всё на видео и угрожали женщине.
В настоящее время в случившемся разбираются полицейские.
Читайте также:
Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области
В Москве задержали педагога, которая годами совращала 12-летних учениц
«Мать виновата»: знакомство в ночном клубе закончилось групповым изнасилованием россиянки, подробности
Но на деле в составе угощения были наркотики. Женщина, находившаяся в состоянии наркотического опьянения, не смогла оказать сопротивление мужчине, который трижды изнасиловал её. За происходящим наблюдали помощники священника, которые снимали всё на видео и угрожали женщине.
В настоящее время в случившемся разбираются полицейские.
Читайте также:
Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области
В Москве задержали педагога, которая годами совращала 12-летних учениц
«Мать виновата»: знакомство в ночном клубе закончилось групповым изнасилованием россиянки, подробности
Анастасия Чинкова