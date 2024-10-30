Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку в педофилии в Тульской области

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Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку из Свято-Иверской церкви в селе Тёплое Тульской области в педофилии. Об этом пишет Baza.
По словам матери 12-летнего ребенка, сын пришел на утреннюю службу 27 марта. Тогда 62-летний священник Валентин Дудин отвел его за алтарь и подарил стихарь. Мальчик остался так доволен, что попросился в гости к Дудину, чтобы посмотреть иконы.
Когда подросток пришел домой к священнику, тот предложил ему посмотреть кино, лежа на диване. В какой-то момент он начал гладить ребенка и потом поцеловал в губы. Мальчику не понравилось подобное поведение, и он попросил больше так не делать, однако батюшка не смутился, дал ему Библию и сообщил, что все, что произошло считается совершенно нормальным.
После этого Дудин писал подростку сообщения с эротическим подтекстом, но предусмотрительно удалял их. Но как-то мама мальчика переписку все-таки обнаружила. Шокированная женщина обратилась в полицию. На священника возбудили уголовное дело, однако он отрицает свою вину и говорит, что парень врет. А удаленные сообщения восстановить не удается. Именно они могли бы стать главной уликой в деле.
При этом родители боятся, что дело до суда так и не дойдет, священника защищает дорогой адвокат, а прокурор уже несколько раз отправлял материалы на доследование из-за найденных нарушений. Кроме того, он не стал поддерживать следствие, которое просило отправить Дудина под домашний арест.
Тем временем у подростка диагностировали острое стрессовое расстройство. С тех пор, как батюшка поцеловал его, ребенок начал вести себя странно: наносил сам себе порезы, начал жаловаться на кошмары и окончательно замкнулся в себе.
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Когда подросток пришел домой к священнику, тот предложил ему посмотреть кино, лежа на диване. В какой-то момент он начал гладить ребенка и потом поцеловал в губы. Мальчику не понравилось подобное поведение, и он попросил больше так не делать, однако батюшка не смутился, дал ему Библию и сообщил, что все, что произошло считается совершенно нормальным.
После этого Дудин писал подростку сообщения с эротическим подтекстом, но предусмотрительно удалял их. Но как-то мама мальчика переписку все-таки обнаружила. Шокированная женщина обратилась в полицию. На священника возбудили уголовное дело, однако он отрицает свою вину и говорит, что парень врет. А удаленные сообщения восстановить не удается. Именно они могли бы стать главной уликой в деле.
При этом родители боятся, что дело до суда так и не дойдет, священника защищает дорогой адвокат, а прокурор уже несколько раз отправлял материалы на доследование из-за найденных нарушений. Кроме того, он не стал поддерживать следствие, которое просило отправить Дудина под домашний арест.
Тем временем у подростка диагностировали острое стрессовое расстройство. С тех пор, как батюшка поцеловал его, ребенок начал вести себя странно: наносил сам себе порезы, начал жаловаться на кошмары и окончательно замкнулся в себе.
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Элина Позднякова