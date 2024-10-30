Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку в педофилии в Тульской области

Лайку с GPS-трекером с антенной задержали под Мурманском, пишет Baza. По информации журналистов, все произошло на территории военного городка Ийвара недалеко от границы с Финляндией. Уточняется, что техника финского производства. Задержав животное, бойцы отдали ее погранслужбе ФСБ по Карелии.