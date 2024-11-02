Во Владимире церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с проститутками

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Церковного преподавателя из Владимира заподозрили в ведении канала в соцсетях с рекламой проституток. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что жители региона в соцсетях увидели закрытый чат, через который женщины за деньги могли размещать свои фотографии интимного характера.
Выяснилось, что сообщество администрирует 41-летний местный житель, который преподаёт в Центре подготовки церковных специалистов. Ранее он занимал пост заведующего кафедрой богословия в одной из семинарий Владимира.
Также обнаружилось, что номер телефона, указанный в закрытом чате и в самом канале, принадлежит именно ему. По этому же номеру можно задонатить «админу на пивко».
Кроме того, канал обнаружил в подписках мужчины различные чаты и сообщества по поиску эскортниц.
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Выяснилось, что сообщество администрирует 41-летний местный житель, который преподаёт в Центре подготовки церковных специалистов. Ранее он занимал пост заведующего кафедрой богословия в одной из семинарий Владимира.
Также обнаружилось, что номер телефона, указанный в закрытом чате и в самом канале, принадлежит именно ему. По этому же номеру можно задонатить «админу на пивко».
Кроме того, канал обнаружил в подписках мужчины различные чаты и сообщества по поиску эскортниц.
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Анастасия Чинкова