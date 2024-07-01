ТМХ: причиной разъединения вагонов на МЦД-3 послужил дефект сцепки

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Производственный дефект послужил причиной разъединения вагонов состава «Иволга» на МЦД-3. Об этом сообщили в пресс-службе «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Экспертиза показала наличие скрытого дефекта детали устройства, обеспечивающего сцепку состава.
Компания пообещала в пятидневный срок проверить «Иволги» из поставки за этот год, усилить контроль качества поставляемых устройств сцепки, а также штрафовать поставщика.
Поезд на МЦД-3 встал 27 июня в Кратово, из-за чего задержались составы в Зеленоград — Крюково. Люди сразу вышли из поезда. Позже в Telegram-канале Московской железной дороги сообщили о саморасцепе «Иволги». Пострадавших нет, а состав убрали с пути.
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