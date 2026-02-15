Питерская семья с грудничком застряла в душном лифте на два часа

15 февраля 2026, 06:30

Житель Петербурга провёл два часа без связи в лифте с женой и годовалым ребёнком

Фото: iStock/vovashevchuk

Житель Петербурга Сергей вечером 14 февраля застрял в лифте с женой и годовалым ребёнком. Выбраться семье помогли соседи, передает «Фонтанка».