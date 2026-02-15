Питерская семья с грудничком застряла в душном лифте на два часа
Житель Петербурга Сергей вечером 14 февраля застрял в лифте с женой и годовалым ребёнком. Выбраться семье помогли соседи, передает «Фонтанка».
Сергей рассказал изданию, что кабина остановилась между первым и вторым этажами дома на Большом Сампсониевском проспекте около 18:40. Мобильная вязь в лифте не работала, а кнопка вызова аварийной службы только шипела. Понять, слышит ли семью кто-то, было невозможно.
Соседи, услышав крики о помощи, вызвали коммунальщиков, однако те на звонок отреагировали вяло. Не дождавшись их за два часа, жители дома обратились к спасателям. МЧС приехало за пять минут и вызволило семейство.
В тесной кабине без притока воздуха помогли походные шахматы — коробкой подклинивали двери. По словам Сергея, паники не было. Даже маленький ребёнок вёл себя спокойно.
