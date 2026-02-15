Два автомобиля столкнулись в Уссурийске, погибла женщина
В Приморском крае столкнулись два автомобиля. Погибла женщина, еще три человека пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
Авария произошла вечером 14 февраля в районе села Воздвиженка Уссурийского городского округа. Столкнулись Suzuki Escudo и Toyota Ipsum, 42-летняя пассажирка второго авто скончалась на месте.
Ещё три человека, в том числе 12-летняя девочка, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Уссурийская городская прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владивостоке водитель такси переехал двух недовольных пассажиров, попал в аварию и убежал. . Весь инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Точная информация о состоянии пострадавших пока отсутствует, однако на кадрах было видно, что после наезда они сумели самостоятельно подняться с земли.
Читайте также: