Выяснилось самое распространенное в России преступление

15 февраля 2026, 05:43

ТАСС: Самым распространенным преступлением в России за 2025 год оказалась кража

Фото: iStock/blinow61

Кража является самым распространённым преступлением в России, в 2025 году в стране зафиксировано почти 454 тысячи таких случаев. Об этом сообщает ТАСС.





Согласно материалу, всего за 12 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировали один миллион 771 тысячу различных преступлений. Это на 7,3 процента меньше, чем годом ранее.



Количество краж сократилось на 46 тысяч по сравнению с 2024 годом и достигло 453 338. Показатель является наименьшим за последние годы. Тенденция снижения краж наметилась с 2015 года, когда их число превышало миллион. Несмотря на это, количество преступлений, совершенных по статье 158 УК РФ, продолжает занимать «первое» место.



