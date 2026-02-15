Выяснилось самое распространенное в России преступление
ТАСС: Самым распространенным преступлением в России за 2025 год оказалась кража
Кража является самым распространённым преступлением в России, в 2025 году в стране зафиксировано почти 454 тысячи таких случаев. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно материалу, всего за 12 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировали один миллион 771 тысячу различных преступлений. Это на 7,3 процента меньше, чем годом ранее.
Количество краж сократилось на 46 тысяч по сравнению с 2024 годом и достигло 453 338. Показатель является наименьшим за последние годы. Тенденция снижения краж наметилась с 2015 года, когда их число превышало миллион. Несмотря на это, количество преступлений, совершенных по статье 158 УК РФ, продолжает занимать «первое» место.
Среди других преступлений статистика зафиксировала 14,4 тысячи грабежей, более 13 тысяч фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 6,2 тысячи вымогательств, почти 6 тысяч убийств, 3,4 тысячи изнасилований, свыше 2,7 тысячи хулиганств и около 2,5 тысячи разбоев. Рост регистрируемых преступлений отмечен в пяти регионах РФ, снижение – в 80.
