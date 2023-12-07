В Карпинске подростки избили второклассника, ребёнок в больнице

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В Свердловской области подростки побили второклассника рядом со школой.
В Карпинске прокуратура инициировала проверку по факту избиения младшеклассника, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Избиение произошло 5 декабря рядом со школой № 5 в Карпинске. Ученика второго класса догнали двое подростков и по неизвестной причине избили мальчика. Второклассника пинали ногами в живот и били по ногам.
Ребёнка госпитализировали с тупой травмой живота. Личности участников драки устанавливают.
Ранее в одной из школ Ленобласти на 13-летнюю девочку напали ученицы старших классов. АН «Оперативное прикрытие» сообщает, что инцидент случился в лицее Всеволожска 5 декабря. Мать пострадавшей девочки рассказала, что её дочь избили в туалете ученицы восьмого и девятого классов.
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Избиение произошло 5 декабря рядом со школой № 5 в Карпинске. Ученика второго класса догнали двое подростков и по неизвестной причине избили мальчика. Второклассника пинали ногами в живот и били по ногам.
Ранее в одной из школ Ленобласти на 13-летнюю девочку напали ученицы старших классов. АН «Оперативное прикрытие» сообщает, что инцидент случился в лицее Всеволожска 5 декабря. Мать пострадавшей девочки рассказала, что её дочь избили в туалете ученицы восьмого и девятого классов.
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Мария Фирсова