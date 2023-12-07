В Уфе школьный класс залило кипятком во время урока

Фото: istockphoto/Drazen Zigic
В уфимской 105-й гимназии прорвало трубы.
Кипятком оказался залит класс, в котором находились ученики, пишет Telegram-канале «Моя Уфа».
ЧП случилось днём 7 декабря. На кадрах ролика видно, как дети пытаются закрыться учебниками, а потом выбегают из кабинета. По словам школьников, это происходит не в первый раз.
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ЧП случилось днём 7 декабря. На кадрах ролика видно, как дети пытаются закрыться учебниками, а потом выбегают из кабинета. По словам школьников, это происходит не в первый раз.
«На месте работает слесарь, все последствия будут устранены, и ребята смогут учиться в этом же классе уже в ближайшее время», — рассказали телеканалу UTV в администрации гимназии.По предположениям, прорыв случился из-за резкого перепада температур. Никто не пострадал.
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Мария Фирсова